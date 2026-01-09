Konya Ereğli'de Fırtına Yangını: Ev ve Çiftlikte Saman Balyaları Alev Aldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına sonucu iki ayrı noktada yangın çıktı. Bir müstakil ev ve bir çiftlikteki saman balyaları alev aldı.

Gaybi Mahallesi: Elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcım evi sardı

İddiaya göre, ilçeye bağlı Gaybi Mahallesi'nde, fırtınanın etkisiyle elektrik tellerinden çıkan kıvılcım M.Y.’ye ait 2 katlı müstakil bir ev'de yangına neden oldu. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümünü sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Kuskuncuk Mahallesi: Köz sıçraması saman balyalarını tutuşturdu

Diğer yangın ise Kuskuncuk Mahallesi'nde bir çiftlikte çıktı. İddiaya göre, köz halindeki ateşin rüzgarla sıçraması sonucu bir çiftlikteki saman balyalarında yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, saman balyalarını sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

