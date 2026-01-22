Kozluk'ta balık avı sırasında patlama: 64 yaşındaki Vezir İder hayatını kaybetti

Garzan Barajı'nda balık avı sırasında meydana gelen patlamada 64 yaşındaki Vezir İder yaşamını yitirdi; olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 10:05
Olayın ayrıntıları

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Garzan Barajı kenarında balık avı yapan 64 yaşındaki Vezir İder elinde bulunan ve dinamit olduğu tahmin edilen bir cismin henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İder, ağır yaralı olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İder kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yetkililer patlamanın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

