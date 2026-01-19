Şırnak'ta 2025 Trafik Raporu: Denetim Artı, Kazalar Bitmedi

2025'te Şırnak'ta denetimler arttı ancak trafik kazaları bin 483'e yükseldi; ölümler, yaralanmalar ve cezalar endişe yarattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 13:09
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 13:09
Şırnak'ta 2025 Trafik Raporu: Denetim Artı, Kazalar Bitmedi

Şırnak'ta 2025 Trafik Raporu: Denetim Artı, Kazalar Bitmedi

Şırnak genelinde 2025 verileri, denetimler artırılmasına rağmen trafik kazalarının ciddiyetini koruduğunu gösterdi. Denetimler yoğun olsa da kaza ve can kayıplarında kayda değer artışlar yaşandı.

Emniyet verileri

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 2025 yılında toplam bin 483 trafik kazası meydana geldi. Bir önceki yıla göre kazalarda yüzde 7,7 artış görüldü, ölümlü trafik kazası sayısı 9’a yükseldi.

Kazalarda 12 kişi olay yerinde hayatını kaybetti; bu rakamda yüzde 50 artış dikkat çekti. Yaralanmalı trafik kazası sayısı 781 olurken, bu kazalarda bin 165 kişi yaralandı. Maddi hasarlı kaza sayısı ise 693 olarak kayıtlara geçti.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerde 528 bin 40 araç kontrol edilirken, 12 bin 122 sürücüye ceza uygulandı. Kesilen toplam ceza miktarı 251 milyon 979 bin 354 lira oldu. Ayrıca 255 sürücünün alkollü araç kullandığı tespit edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ise 2025 yılı içerisinde toplam 249 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 200’ü yaralanmalı, 48’i maddi hasarlı, 1’i ise ölümlü kaza olarak kaydedildi. Jandarma bölgesinde kazalar sonrası 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yıl boyunca 473 bin 80 denetim gerçekleştirilirken, 17 bin 149 idari yaptırım uygulandı. Uygulanan cezaların toplam tutarı ise 74 milyon 316 bin 663 lira olarak açıklandı.

Yetkililer, özellikle hız, dikkatsizlik ve alkollü araç kullanımının kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldığına dikkat çekerek, sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı. Şırnak genelinde denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGELERİNDE 2025 YILI BOYUNCA...

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGELERİNDE 2025 YILI BOYUNCA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN VERİLER, DENETİMLERİN ARTMASINA RAĞMEN TRAFİK KAZALARININ CİDDİYETİNİ KORUDUĞUNU ORTAYA KOYDU.

ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI SORUMLULUK BÖLGELERİNDE 2025 YILI BOYUNCA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkhan'da çatı yangını kontrol altına alındı
2
Hatay'da Zeytinliğe Uçan Otomobil: Sürücü Yaralandı
3
Esenyurt'ta Park Yeri Kavgası: Komşu İki Aile Savaşa Döndü
4
İzmir'de Zehir Operasyonu: Kümes Zula Çıktı
5
Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gram Kokain ve 10 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
6
Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın: 6 çalışan tahliye edildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları