Manisa Kula'da yağışlı havada tır orta refüje çıktı — sürücü yara almadı
Kaza: İzmir - Ankara D300, Kavacık Rampaları | Saat: 10.30
Manisa’nın Kula ilçesinde, yağışlı havanın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu bir tırın kontrolünü kaybedip orta refüje çıkmasıyla kaza meydana geldi. Olay, İzmir - Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları'nda saat 10.30 sıralarında yaşandı.
Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan tırın sürücüsü Şahin Madanoğlu yönetimindeki 64 LF 243 plakalı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle İzmir istikametine doğru trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan tırın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tekrar normale döndü.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE YAĞIŞLI HAVANIN DA ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE ÇIKTI. ŞANS ESERİ TIR SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.