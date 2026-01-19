Yalova'da Traktöre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Otoyol Cezası

Yalova'da traktörüne köprü ve otoyol cezası şoku

Olayın detayları

Yalova'da yaşayan Soner Denizli (51), uzun süredir serasında park halinde bulunan traktörüne, gitmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden ihlalli geçiş yapıldığı gerekçesiyle ceza kesildiğini görünce şaşkına uğradı.

14 Ağustos 2025 tarihinde, kızı Aşkım Sıla Denizli adına kayıtlı bir traktör aldığı belirtilen Denizli, traktörü 17 Ağustos 2025'te İstanbul'dan Yalova'ya getirip serasına çektiğini söyledi.

28 Aralık 2025 tarihinde traktörün plakası 59 ANL 198 için kendisine bildirim geldiğini fark eden Denizli, plakaya ilişkin olarak 33 TL geçiş ücreti ve 33 TL İhlalli Geçiş Cezası olmak üzere toplam 66 TL işlem uygulandığını gördü.

Denizli, cezanın haksız olduğunu belirterek itiraz edeceğini söyledi: "Biz traktörü 14 Ağustos'ta aldık. 17 Ağustos'ta Subaşı'na geldi traktör. Seraya çektik, bir daha da kullanmadık traktörü. Çalışma saati zaten 13 dakika gözüküyor. Bize 28 Aralık'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtiğimize dair tebligat geldi. Cezai işlem uygulamışlar bize. Bu cezanın haksız olduğunu düşünüyorum. Ya plaka okuma sistemi yanlış algıladı ya da kopya plaka diye şüphe duyuyorum. Bu cezaya itiraz edeceğiz, kabul etmiyoruz."

Denizli, traktörünün bulunduğu yerin Altınova ilçesi Subaşı beldesi olduğunu belirtti ve tebligata karşı resmi itiraz sürecini başlatacağını açıkladı.

