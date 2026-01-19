İskenderun'da Kafede Silahlı Yaralama: 3 Şüpheli Tutuklandı

İskenderun'da 11 Ocak'ta bir kafede meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili yakalanan A.H.A., S.Ö. ve B.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:33
İskenderun'da Kafede Silahlı Yaralama: 3 Şüpheli Tutuklandı

11 Ocak - İskenderun

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 11 Ocak tarihinde bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri yakalandı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen şüpheliler A.H.A., S.Ö. ve B.K., Kırıkhan ilçesinde saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

