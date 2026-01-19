İskenderun'da Kafede Silahlı Yaralama: 3 Şüpheli Tutuklandı
11 Ocak - İskenderun
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 11 Ocak tarihinde bir kafede meydana gelen ateşli silahla yaralama olayının şüphelileri yakalandı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmada, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tespit edilen şüpheliler A.H.A., S.Ö. ve B.K., Kırıkhan ilçesinde saklandıkları ikamette yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
