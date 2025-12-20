Kütahya'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 28 Kitap Ele Geçirildi

Kütahya'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu
Yoncalı Mahallesi'nde 28 kitap ele geçirildi
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Merkez ilçesi Yoncalı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU