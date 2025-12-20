DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.782.205,05 -0,39%

Kütahya'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 28 Kitap Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nın Yoncalı'daki operasyonunda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 kitap ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:38
Kütahya'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu: 28 Kitap Ele Geçirildi

Kütahya'da Jandarmadan Tarihi Eser Operasyonu

Yoncalı Mahallesi'nde 28 kitap ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle Merkez ilçesi Yoncalı Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 adet kitap ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

JANDARMADAN TARİHİ ESER OPERASYONU

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol'da İş Yeri Alevlere Teslim Oldu
2
İzmir'de Asayiş Uygulaması: 112 Kişi Yakalandı
3
Kocaeli'de Camiye Giren Pitbull Cemaati Tedirgin Etti
4
Tavşanlı'da Zabıta'dan Kaldırım Denetimi: Duba ve Reklam Panoları Toplanıyor
5
Esenyurt'ta Dehşet: Alkollü Kadın Yaşlı Adama Defalarca Tekme Attı
6
Hatay'da TOKİ Vaadiyle Dolandırıcılık: E.Ö. Tutuklandı
7
Bursa'da Kırmızı Işık İhlali: 2 Kadın Yaralandı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül