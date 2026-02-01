Londra Richmond'ta Sabah Vakti Kuyumcu Soygunu

Londra'nın Richmond bölgesinde saat 10.30'da iki maskeli kişinin balyozla bir kuyumcuyu soymasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:11
Olayın detayları

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Richmond bölgesinde dün sabah saatlerinde bir kuyumcu soygunu gerçekleşti. Yerel saatle 10.30 sıralarında, yüzleri maskeli iki kişi mağaza vitrinini balyozla kırarak vitrinlerdeki değerli eşyaları çaldı.

Olay çevredeki vatandaşların gözü önünde gerçekleşirken, hırsızların vitrindeki eşyaları hızla çantaya doldurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Yakındaki bir dükkandan çekilen görüntülerde mağaza çalışanlarının panik içinde vitrinlerin arkasından soyguna engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.

Soruşturma ve yetkililer

Soyguncular, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında bölgeden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ancak yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzleri maskeli iki kişi, dün yerel saatle 10.30 sıralarında, çevredeki vatandaşların gözü önünde bir kuyumcu mağazasının camını balyozla kırarak soygun gerçekleştirdi.

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

