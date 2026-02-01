Londra Richmond'ta Sabah Vakti Kuyumcu Soygunu

Londra'da Richmond'ta Kuyumcu Soygunu

Olayın detayları

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Richmond bölgesinde dün sabah saatlerinde bir kuyumcu soygunu gerçekleşti. Yerel saatle 10.30 sıralarında, yüzleri maskeli iki kişi mağaza vitrinini balyozla kırarak vitrinlerdeki değerli eşyaları çaldı.

Olay çevredeki vatandaşların gözü önünde gerçekleşirken, hırsızların vitrindeki eşyaları hızla çantaya doldurduğu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Yakındaki bir dükkandan çekilen görüntülerde mağaza çalışanlarının panik içinde vitrinlerin arkasından soyguna engel olmaya çalıştığı anlar da kaydedildi.

Soruşturma ve yetkililer

Soyguncular, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında bölgeden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ancak yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

