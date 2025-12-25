Malatya'da Arkadaşını Öldüren Çocuğa 15 Yıl 10 Ay Hapis

Olay, 29 Aralık 2024 tarihinde Yazıhan ilçesine bağlı Tecirli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.E.Y., evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada 17 yaşındaki arkadaşı Okan Gül'ü pompalı tüfekle yaraladı.

Ağır yaralanan Okan Gül, kaldırıldığı hastanede 14 Şubat 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili açılan dava Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık M.E.Y., maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, yargılama sonucunda sanığı 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı; ancak sanığın 18 yaşından küçük olması ve uygulanan yasal indirimler dikkate alınarak ceza 15 yıl 10 ay hapis olarak belirlendi.

Mahkeme kararının ardından davaya ilişkin resmi açıklamalar ve olası hukuki süreçlere dair taraflardan gelen beyanlar duruşma tutanaklarında yer aldı.

