Malatya'da Dron Destekli Denetim: Beton Mikserleri ve Hafriyat Kamyonlarına Sıkı Takip

Malatya Emniyet Müdürlüğü, beton mikserleri, hafriyat ve yük taşımacılığı yapan araçlara dron destekli trafik denetimleriyle kural ihlallerini havadan tespit edip cezai işlem uyguluyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:43
Malatya'da dron destekli trafik denetimleri sürüyor

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde beton mikserleri, hafriyat kamyonları ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik dron destekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler sırasında havadan kullanılan dronlarla, özellikle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller anlık olarak tespit ediliyor ve ekipler tespit edilen eksikliklere müdahale ediyor.

Yapılan kontrollerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Denetimlerin, şehir trafiğinde güvenliği artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uygulamanın önemi ve devamı

Yetkililer, dron destekli denetimlerin yük taşıyan araçların sebep olabileceği riskleri azaltmada etkili olduğunu vurguluyor ve sürücüleri kurallara uymaya davet ediyor.

