Manavgat'ta Jandarma Operasyonu: 30 Tabanca, 27 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Manavgat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 30 tabanca, 27 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi; 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:02
Silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı baskın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesinde planlı faaliyetler şeklinde yürütüldü.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, sözü edilen adreslere eş zamanlı aramalar düzenlendi. Aramalarda bomba ve mühimmat arama köpekleri de görev yaptı.

Operasyon kapsamında toplam 23 ikamet, 9 işyeri, 23 şahıs ve 9 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler arasında; 30 adet tabanca, 27 adet av tüfeği, 30 adet tabanca şarjörü, 1.173 adet tabanca fişeği, 334 adet av tüfeği fişeği, 10 gram esrar ve 1 adet esrar öğütücü yer aldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aramalarda adı geçen 23 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

