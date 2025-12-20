Manavgat'ta Markette Cinayet: İşletmeci 2 Kişiyi Vurdu

Olayın Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi Manavgat Caddesi üzerindeki bir markette çıkan kavgada, işyeri sahibi Ömer Y. tartıştığı iki kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.

Olayda yaşamını yitirenlerin isimleri Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem (56) olarak bildirildi. Edinilen bilgiye göre, taraflar markette alkol aldıktan sonra daha önce husumet bulunduğu iddia edilen Ömer Y. ile arasında tartışma çıktı ve kavga büyüdü.

İddialara göre Ömer Y., ruhsatsız tabanca ile Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’e ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından, işyeri sahibi Ömer Y. olayda kullanılan ruhsatsız tabancayla teslim olurken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. İddiaya göre Ömer Y., polisler tarafından emniyete götürüldüğü sırada 'Çökmek istediler. Onun için öldürdüm' dedi.

Adli İşlemler ve Soruşturma

Yaşamını yitiren Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem’in cenazeleri, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

