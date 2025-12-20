DOLAR
Manavgat'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Antalya-Manavgat'ta D-400'de kontrolden çıkan 07 EYB 25 plakalı otomobil bariyerlere çarptı; sürücü Sinan S. ile yolcu Hasan G. yaralandı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:27
Kaza Detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde köprülü kavşakta meydana gelen kazada 07 EYB 25 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada araç sürücüsü Sinan S. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan G. yaralandı. Otomobil hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

