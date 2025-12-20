Manavgat'ta Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı
Kaza Detayları
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Antalya-Alanya D-400 Karayolu üzerinde köprülü kavşakta meydana gelen kazada 07 EYB 25 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada araç sürücüsü Sinan S. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan G. yaralandı. Otomobil hurdaya döndü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
