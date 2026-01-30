Manisa Akhisar'da Kerpiç Ev Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

Hacıahmetler Mahallesi'nde enkaz kurtarma çalışması

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıahmetler Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı kerpiç ev çöktü. 1 kişi yaralandı.

Çökme sırasında evin içinde bulunan Mesut Baytekin, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen merkez itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu Baytekin’i enkaz altından çıkardı.

Yaralı Mesut Baytekin, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baytekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

