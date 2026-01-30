Manisa Akhisar'da Kerpiç Ev Çöktü: 1 Kişi Yaralandı

Manisa’nın Akhisar ilçesi Hacıahmetler Mahallesi’nde tek katlı kerpiç ev çöktü; enkaz altından çıkarılan Mesut Baytekin hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:34
Hacıahmetler Mahallesi'nde enkaz kurtarma çalışması

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıahmetler Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tek katlı kerpiç ev çöktü. 1 kişi yaralandı.

Çökme sırasında evin içinde bulunan Mesut Baytekin, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen merkez itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu Baytekin’i enkaz altından çıkardı.

Yaralı Mesut Baytekin, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baytekin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

