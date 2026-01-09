Manisa Alaşehir'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Manisa Alaşehir’de narkotik operasyonunda 7 gözaltı; 280 sentetik ecza hapı, 60 parça sentetik kannabinoid ve 12,90 gr esrar ele geçirildi; 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:27
Operasyon ve ele geçenler

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı, aralarında çocukların da bulunduğu zanlılardan 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Yeni Mahalle ve Beşeylül Mahallesi’nde uyuşturucu olaylarının yoğun olduğu park, bahçe ve sokaklarda sokak satıcısı (torbacı) olarak tabir edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Şüphelilere ait 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 280 adet sentetik ecza hapı, 60 parça A4/peçete halinde sentetik kannobinoid maddesi ile 12,90 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.G. (48), S.Ö. (15), C.G. (17), A.Ö. (35), H.Ö. (44), S.M. (26) ve F.Z. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece S.Ö. ve A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

