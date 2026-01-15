Manisa'da Kaldırım İşgali: Motosiklet Sürücülerine 324 bin 222 TL Ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yollarını ve kaldırımları kullanan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama sonucu ciddi para cezaları kesildi.

Denetimin kapsamı ve sonuçları

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri, yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İl genelinde eş zamanlı olarak kaldırım üzeri ve yaya yollarında motosiklet ve elektrikli bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde 27 ekip ve 44 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 391 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 176 araç ve sürücüsüne ceza kesildi.

İhlal türleri ve cezalar

Denetimler çerçevesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca; kaldırım üzerine park eden 96, kaldırım üzerinde seyreden 20 ve kask takmayan 36 sürücüye cezai işlem uygulandı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 24 sürücüyle birlikte toplamda 176 araç ve sürücüsüne 324 bin 222 TL idari para cezası kesilirken, 1 araç ise trafikten men edildi.

Emniyetten açıklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği ile yaya trafiğinin akışını sağlamaya yönelik denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

