Manisa'da Sağanak Yağışa Büyükşehir ve MASKİ'den Etkin Müdahale

Manisa’da sağanak yağış sonrası 600’ün üzerinde personel ve 150’den fazla araçla Büyükşehir ve MASKİ ekipleri sahaya inerek olası afetleri önledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:55
Manisa'da etkili olan sağanak yağışa karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tüm imkanlarıyla sahaya çıktı. Ortalamanın üzerinde gerçekleşen yağışlara karşı yürütülen müdahaleler sayesinde olası afetlerin önüne geçildi.

Hızlı ve koordineli çalışma

Yağışın başladığı andan itibaren ekip sayısını artıran yetkililer, sahada 600’ün üzerinde personel ile 150’den fazla araç ve iş makinesiyle yoğun mesai yaptı. Ekipler, yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasını önlemek ve su tahliyesini sağlamak için koordineli temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca ağaç devrilmeleri, su baskınları ve taşkınlar ile ulaşımı olumsuz etkileyebilecek risklere anında müdahale edildi.

Başkan Dutlulu: "Ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyük bir afet atlatıldı"

Çalışmaları yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yağışlar sonrası DSİ kanalları ve bazı derelerin taştığını belirterek, ciddi bir afetin ekiplerin zamanında ve etkin müdahalesiyle atlatıldığını vurguladı. Başkan Dutlulu, "Yağışların başladığı ilk andan itibaren 600’ün üzerinde personelimiz ve 150’den fazla araç ve iş makinemizle sahaya indik. Belediyemize ulaşan tüm hemşehrilerimizin taleplerine gece boyunca aralıksız cevap verdik. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi daha büyük afetlerden korusun. Manisa’mıza geçmiş olsun" dedi.

Kanalizasyon ve tahliye çalışmaları

MASKİ ekipleri, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında biriken çöp ve atıkları temizleyerek su baskını riskini en aza indirdi. Temizlik çalışmaları sürerken vatandaşlardan gelen ihbarlara da hızlı şekilde müdahale edildi.

Vatandaşlara çağrı ve destek süreci

Çalışmaların yağış durumuna göre artırılarak devam edeceği belirtilirken, vatandaşların olumsuzlukları bildirebileceği iletişim kanalları şöyle: MASKİ ALO 185, ALO 153 Çözüm Merkezi, belediyenin sosyal medya hesapları ve 444 99 45 numaralı WhatsApp hattı. Gelen ihbarlar saha ekiplerine yönlendirilerek kısa sürede müdahale ediliyor.

Yağış nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların zararları, yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından sağlanacak nakdi destekle karşılanacağı ifade edildi. Ekipler gece boyunca sahada çalışmaya devam etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

