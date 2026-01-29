Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Olay, 26 Ocak tarihinde Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Suud Çeçen (56) hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Kamera Görüntülerinde Neler Var?

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında tarafların önce tartıştığı, ardından silahların çekildiği ve çevrede panik yaşandığı anlar yer aldı. Görüntüler olayın kısa sürede nasıl kontrolden çıktığını ve sokaktaki kaosu gözler önüne seriyor.

Yetkililer soruşturmaya devam ediyor; görüntüler olayın tespitine ve şüphelilerin belirlenmesine katkı sağladı.

Mardin’deki silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı