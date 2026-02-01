Menteşe'de Alkollü Sürücü Kazasında Sertaç Yılmaz Yaşamını Yitirdi

Kaza Uğur Mumcu Bulvarı'nda gerçekleşti; sürücü tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ardından gözaltına alınan sürücü Yasin Yayla, savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, bölgede trafik güvenliği ve alkollü araç kullanımının tehlikelerine ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirdi.

