Mersin'de Havaya Ateş: 23 Yaşındaki Baran Abdi Hayatını Kaybetti, Şahıs ve Oğlu Gözaltında

Mersin'de Havaya Ateş Sonrası Genç Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Mersin Valiliği açıklamasına göre, olay 25.01.2026 tarihinde Tarsus ilçesi Gazipaşa Mahallesi 1917. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, H.K. bahçesine giren bir grupla yaşadığı tartışmanın ardından silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahı ateşleyen H.K.'nın sırasıyla oğlu A.K. de olayla bağlantılı olarak gözaltına alındı.

Ateş sonucu karşı binanın 2. kat balkonunda bulunan Baran Abdi (23) isimli Suriye uyruklu gencin sol gözüne mermi isabet etti. Evdekilerin haber vermesi üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Valilikten Açıklama

Valilik açıklamasında olayla ilgili şu ifadelere yer verildi: "25.01.2026 günü saat 19.00 sıralarında Tarsus ilçemiz Gazipaşa Mahallesi’nde Suriye’de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla izinsiz bir gösteri düzenlenmiş, yapılan görüşmelerin ardından kalabalık saat 20.20 sıralarında dağılmıştır. İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır. Havaya açılan ateş sonrası karşı binanın balkonunda bulunan Suriye uyruklu B.A.’ya (23-Halep doğumlu) mermi isabet etmiş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın ardından havaya ateş eden H.K. ve oğlu A.K. isimli şahıslar silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; H.K. ve oğlu A.K. hakkında yürütülen işlemler sürdürülmekte.

