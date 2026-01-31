Mersin'de yasadışı bahis operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Mersin'de yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; 8'i tutuklandı, çok sayıda dijital materyal ve 707 bin TL değerinde altın ile nakit ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 13:33
Mezitli ve Erdemli'de eş zamanlı baskın

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mezitli ve Erdemli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve finansal materyal ele geçirildi. İzine el konulan malzemeler arasında 26 cep telefonu, 36 SIM kart, 5 dizüstü bilgisayar, 7 harici hard disk, 1 tablet, 1 flaş bellek, 1 hafıza kartı, 19 banka kartı ile 1 av tüfeği yer aldı.

Ayrıca, operasyon kapsamında toplam değeri 707 bin TL olan 15 tam altın ve 7 bin TL nakit para ele geçirilerek güvenlik güçlerince muhafaza altına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

