Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı, Materyaller Ele Geçirildi

Ruhsatsız adreste baskın

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren adrese yapılan aramalarda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 3 şüpheli ile kumar oynayan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

