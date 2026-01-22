Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı, Materyaller Ele Geçirildi

Gaziantep'te ruhsatsız adreste düzenlenen operasyonda kumar materyalleri ele geçirildi; 3 organizatör ve 1 oyuncu gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 11:43
Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı, Materyaller Ele Geçirildi

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 4 Gözaltı, Materyaller Ele Geçirildi

Ruhsatsız adreste baskın

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ruhsatsız faaliyet gösteren adrese yapılan aramalarda kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddiasıyla 3 şüpheli ile kumar oynayan 1 şahıs olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

GAZİANTEP'TE KUMAR OYNATILAN BİR ADRESTE YAPILAN ARAMADA KUMAR OYNAMADA KULLANILAN MATERYALLER ELE...

GAZİANTEP'TE KUMAR OYNATILAN BİR ADRESTE YAPILAN ARAMADA KUMAR OYNAMADA KULLANILAN MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ, 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

GAZİANTEP'TE KUMAR OYNATILAN BİR ADRESTE YAPILAN ARAMADA KUMAR OYNAMADA KULLANILAN MATERYALLER ELE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları