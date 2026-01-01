Nevşehir'de Ocak Gazı Zehirlenmesi: T.K. (22) Hastaneye Kaldırıldı

Nevşehir'de Açık Bırakılan Ocaktan Sızan Gaz Bir Kişiyi Zehirledi

Olayın Ayrıntıları

Nevşehir'in Emek Mahallesi Tezcan Sokak'ta bulunan bir evde, açık bırakılan ocaktan sızan gaz nedeniyle bir kişi zehirlendi.

İkamette yalnız bulunan yabancı uyruklu T.K. (22), ocaktan sızan gazın etkisiyle fenalaştı. Misafirlikten eve dönen baba, kapıyı kendi anahtarıyla açmak istedi ancak kapının içeriden kilitli olması nedeniyle içeri giremedi.

Baba uzun süre kapıya vurduktan sonra genç kadın zorlukla kapıyı açtı; kapıyı açmasının ardından baygınlık geçirdi. Babasının içeride yoğun gaz kokusu hissetmesi üzerine kapı ve pencereler açılarak ev havalandırıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından T.K. (22), ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

