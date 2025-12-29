Şanlıurfa kar faciası: 3 çocuk defnedildi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tahliye kanalına devrilen otomobilde yaşamını yitiren üç çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Halil Gündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle tahliye kanalına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı; ancak 3'ü çocuk 4 kişi kanaldan çıkamadı.

Bölgeye sağlık, itfaiye, dalgıç polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla çıkarılan otomobilde üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz'e ulaşılamadı. Gün boyu süren arama çalışmaları, havanın kararmasıyla ara verildi; aramalar yarın devam edecek.

Cenaze töreni

Hayatını kaybeden çocuklar Ömer Gündüz, Ali Gündüz ve Mustafa Gündüz, Harran ilçe merkezinde bulunan Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KAR FACİASINDA ÖLEN 3 ÇOCUK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ