DOLAR
42,92 -0,01%
EURO
50,55 -0,1%
ALTIN
5.978,05 -0,06%
BITCOIN
3.747.967,27 -0,25%

Şanlıurfa kar faciası: 3 çocuk defnedildi

Şanlıurfa Harran'da, yoğun kar nedeniyle tahliye kanalına devrilen otomobilde yaşamını yitiren 3 çocuk, Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:41
Şanlıurfa kar faciası: 3 çocuk defnedildi

Şanlıurfa kar faciası: 3 çocuk defnedildi

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda tahliye kanalına devrilen otomobilde yaşamını yitiren üç çocuk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza ve kurtarma çalışmaları

Edinilen bilgiye göre kaza, Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Halil Gündüz idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle tahliye kanalına devrildi. Kazada ismi öğrenilemeyen bir çocuk kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı; ancak 3'ü çocuk 4 kişi kanaldan çıkamadı.

Bölgeye sağlık, itfaiye, dalgıç polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vinç yardımıyla çıkarılan otomobilde üç çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Sürücü Halil Gündüz'e ulaşılamadı. Gün boyu süren arama çalışmaları, havanın kararmasıyla ara verildi; aramalar yarın devam edecek.

Cenaze töreni

Hayatını kaybeden çocuklar Ömer Gündüz, Ali Gündüz ve Mustafa Gündüz, Harran ilçe merkezinde bulunan Şeyh Hayati Harrani Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Soruşturma

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KAR FACİASINDA ÖLEN 3 ÇOCUK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

KAR FACİASINDA ÖLEN 3 ÇOCUK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

KAR FACİASINDA ÖLEN 3 ÇOCUK GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Futbolda 'bahis' ve 'şike' soruşturmasında 18 şüpheli tutuklandı
2
Tekirdağ Çorlu'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü yaralandı, diğerleri olay yerini terk etti
3
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
4
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Virajı Alamayıp Su Kanalına Uçtu
5
Erden Timur Tutuklandı: Şike ve Bahis İddialarında Aklama Suçlaması
6
Iğdır'da 3 vaşak köye indi: Kar nedeniyle yiyecek arayışı
7
Aydın Efeler'de 58 Yaşındaki Fadime Yağuz Evinde Ölü Bulundu

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?