Midyat'ta silahlı kavga kamerada: 1 kişi yaralandı
Mardin’in Midyat ilçesinde gece saatlerinde Dörtyol mevkiinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Olayın Detayları
Kavgada İ.Ü, tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların önce tartıştığı, ardından kavga ettiği ve bir kişinin silahla yaralandığı anlar yer aldı.
Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
