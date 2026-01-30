Midyat'ta Silahlı Kavga Kamerada: 1 Kişi Yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol mevkiinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada İ.Ü bacağından yaralandı; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:03
Midyat'ta Silahlı Kavga Kamerada: 1 Kişi Yaralandı

Midyat'ta silahlı kavga kamerada: 1 kişi yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde gece saatlerinde Dörtyol mevkiinde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayın Detayları

Kavgada İ.Ü, tabancadan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde tarafların önce tartıştığı, ardından kavga ettiği ve bir kişinin silahla yaralandığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA...

MARDİN’İN MİDYAT İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERALARA YANSIDI

OLAY ANI ÇEVREDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI. GÖRÜNTÜLERDE, TARAFLARIN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: Bir Kişi Saniyelerle Kurtuldu
7
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları