Milas'ta Zincirleme Kaza: Tofaş 'Teneke Kutu' Gibi Ezildi, 1 Yaralı

Milas-Bodrum Karayolu'nda zincirleme kazada bir panelvanın çarptığı Tofaş büyük hasar aldı; 1 kişi yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:19
Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza çevredekileri korkuttu

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir panelvan aracın çarptığı Tofaş araç adeta teneke kutu gibi ezildi.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler çevredekilere büyük panik yaşattı. Olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilerek, kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları tamamlanınca trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor ve yetkililer kaza nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

