Milas'ta Zincirleme Kaza: Tofaş 'Teneke Kutu' Gibi Ezildi, 1 Yaralı

Milas'ta Zincirleme Kaza: Tofaş 'Teneke Kutu' Gibi Ezildi

Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza çevredekileri korkuttu

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas-Bodrum Karayolu Koru Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde zincirleme bir trafik kazası yaşandı. Seyir halindeki bir panelvan aracın çarptığı Tofaş araç adeta teneke kutu gibi ezildi.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görüntüler çevredekilere büyük panik yaşattı. Olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilerek, kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güvenlik güçleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, kaza nedeniyle yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmaları tamamlanınca trafik yeniden normale döndü.

Soruşturma sürüyor ve yetkililer kaza nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.

MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÇARPTIĞI TOFAŞ ARAÇ TENEKE KUTU GİBİ EZİLDİ. KAZADA BİR KİŞİ YARALANIRKEN BÖLGEDEKİ BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANIYAN KAZA ÇEVREDEKİLERİ KORKUTTU.