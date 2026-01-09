Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 raporu: 1 milyon 360 bin 165 çağrı

Türkiye’nin ilk 112 Acil Çağrı Merkezleri arasında yer alan ve 2015 Kasım ayında hizmete başlayan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında toplam 1 milyon 360 bin 165 çağrı aldı. Bu dönemde en büyük payı yüzde 45,6 ile sağlık çağrıları oluştururken, emniyet çağrıları yüzde 36,64 oranında gerçekleşti.

Çağrı istatistikleri

112 çatısı altında toplanan 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 AFAD gibi hatlar sayesinde Muğla 112, hizmete başladıktan sonraki 11 yılda 13 milyon 260 bin çağrıya cevap verdi.

2025 verilerine göre çağrılarda dağılım şu şekilde gerçekleşti: Sağlık %45,6, Emniyet %36,64, Jandarma %11,58, İtfaiye %2,82, Sahil Güvenlik %1,87, Orman %1,49. Ayrıca AFAD için 1.110 vaka formu gönderildi. Çağrıların %81i doğrudan 112 hattına yönlendirildi.

Yıllık bazda 2025 çağrı sayısı, 2024'e göre yüzde 3 azaldı. En yoğun ay Ağustos oldu (173 bin 311 çağrı), en sakin ay ise Şubat (79 bin 586 çağrı) olarak kaydedildi. Türkiye genelindeki çağrıların %1,4'ü Muğla'dan geldi.

Toplantı, önlemler ve hedefler

Muğla 112'nin 2025 yılı değerlendirme toplantısında 2025 verileri ve 2026 hedefleri ele alındı. Toplantıya 112 Acil Çağrı Merkezi ile paydaş kurumlar katıldı ve vatandaşlara asılsız çağrılar konusunda uyarılar yapıldı. Asılsız çağrıların gerçek çağrıları olumsuz etkilediği vurgulandı ve gereksiz çağrılar nedeniyle 2025 yılında 18 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Muğla 112, daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir acil çağrı hizmeti sunma amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü, kurumlar arası iş birliği ve hizmet kalitesini öncelik olarak benimsediğini açıkladı.

