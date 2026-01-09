Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025'te 1.360.165 çağrı aldı; sağlık ve emniyet en yüksek payı oluştururken 2026 hedefleri değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:18
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 raporu: 1 milyon 360 bin 165 çağrı

Türkiye’nin ilk 112 Acil Çağrı Merkezleri arasında yer alan ve 2015 Kasım ayında hizmete başlayan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi, 2025 yılında toplam 1 milyon 360 bin 165 çağrı aldı. Bu dönemde en büyük payı yüzde 45,6 ile sağlık çağrıları oluştururken, emniyet çağrıları yüzde 36,64 oranında gerçekleşti.

Çağrı istatistikleri

112 çatısı altında toplanan 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 AFAD gibi hatlar sayesinde Muğla 112, hizmete başladıktan sonraki 11 yılda 13 milyon 260 bin çağrıya cevap verdi.

2025 verilerine göre çağrılarda dağılım şu şekilde gerçekleşti: Sağlık %45,6, Emniyet %36,64, Jandarma %11,58, İtfaiye %2,82, Sahil Güvenlik %1,87, Orman %1,49. Ayrıca AFAD için 1.110 vaka formu gönderildi. Çağrıların %81i doğrudan 112 hattına yönlendirildi.

Yıllık bazda 2025 çağrı sayısı, 2024'e göre yüzde 3 azaldı. En yoğun ay Ağustos oldu (173 bin 311 çağrı), en sakin ay ise Şubat (79 bin 586 çağrı) olarak kaydedildi. Türkiye genelindeki çağrıların %1,4'ü Muğla'dan geldi.

Toplantı, önlemler ve hedefler

Muğla 112'nin 2025 yılı değerlendirme toplantısında 2025 verileri ve 2026 hedefleri ele alındı. Toplantıya 112 Acil Çağrı Merkezi ile paydaş kurumlar katıldı ve vatandaşlara asılsız çağrılar konusunda uyarılar yapıldı. Asılsız çağrıların gerçek çağrıları olumsuz etkilediği vurgulandı ve gereksiz çağrılar nedeniyle 2025 yılında 18 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Muğla 112, daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir acil çağrı hizmeti sunma amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü, kurumlar arası iş birliği ve hizmet kalitesini öncelik olarak benimsediğini açıkladı.

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, 2025’DE 1 MİLYON 360 BİN ÇAĞRI ALDI

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, 2025’DE 1 MİLYON 360 BİN ÇAĞRI ALDI

MUĞLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ, 2025’DE 1 MİLYON 360 BİN ÇAĞRI ALDI

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları