Muğla'da Ambulans Şoförü Ali İsmail Bodur (56) Kazada Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56), motosikletiyle otomobile çarpışması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltında, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:10
Muğla'da ambulans şoförü kaza sonucu yaşamını yitirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) hayatını kaybetti.

Kaza detayları

Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi'nde, Asım E. yönetimindeki 34 ESM 66 plakalı otomobilin, Ali İsmail Bodur’un kullandığı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi.

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi ve bölgeye ambulans ile emniyet, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yeri ve soruşturma

Kazada, bir dönem İl Sağlık Müdürlüğü makam şoförlüğü da yapan ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Asım E. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

