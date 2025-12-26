DOLAR
Muğla Menteşe'de 72 Yaşındaki Duran Orhan Kayalıklardan Düştü — Ayağı Kırıldı

Muğla Menteşe Sarnıç'ta hayvan otlatırken düşen 72 yaşındaki Duran Orhan'ın ayağı kırıldı; ekipler yaklaşık 1 saatlik patika inişiyle ambulansa ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:44
Muğla Menteşe'de Hayvan Otlatırken Düşen Yaşlı Vatandaşın Ayağı Kırıldı

Sarnıç Mahallesi'nde kayalıklardan düşen 72 yaşındaki Duran Orhan kurtarıldı

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesinde hayvan otlatırken kayalık alanda dengesini kaybeden 72 yaşındaki Duran Orhan, düştüğü yerde ayağını kırdı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye 112 ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yakınları tarafından yapılırken, ekipler tarafından sedyeye alınan Orhan için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kurtarma ekipleri, yaralıyı yaklaşık 1 saatlik patika yoldan indirerek 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Duran Orhan, yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

