Muş'ta Yolcu Otobüsü Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yoldan Çıktı

Malazgirt-Muş seferinde tehlikeli anlar

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı. Malazgirt’ten Muş’a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkarak yolun altına kaydı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde otobüste bulunan 20 yolcu ile sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Yolcular güvenlik amacıyla Muş Aktepe Karayolu Bakımevine götürüldü.

Otobüs, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Elçiler köyü yolunda bir hastayı almaya giden ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ambulans kurtarıldı, hastaya ulaşılarak güvenli sevki sağlandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bir diğer nokta ise Kulp kara yolu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu güzergahta mahsur kalan 9 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, bölgede süren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Muş’ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı