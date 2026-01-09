Muş'ta Yolcu Otobüsü Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yoldan Çıktı

Malazgirt-Muş seferindeki otobüs, Karakale mevkiinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kaydı; 20 yolcu ve sürücü yara almadan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:21
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:21
Muş'ta Yolcu Otobüsü Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yoldan Çıktı

Muş'ta Yolcu Otobüsü Kar ve Buzlanma Nedeniyle Yoldan Çıktı

Malazgirt-Muş seferinde tehlikeli anlar

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara yol açtı. Malazgirt’ten Muş’a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkarak yolun altına kaydı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde otobüste bulunan 20 yolcu ile sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Yolcular güvenlik amacıyla Muş Aktepe Karayolu Bakımevine götürüldü.

Otobüs, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Elçiler köyü yolunda bir hastayı almaya giden ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ambulans kurtarıldı, hastaya ulaşılarak güvenli sevki sağlandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bir diğer nokta ise Kulp kara yolu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu güzergahta mahsur kalan 9 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, bölgede süren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaya çağırdı.

Muş’ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı

Muş’ta yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor
3
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi
4
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı
6
Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza
7
Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları