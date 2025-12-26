DOLAR
Denizli'de Kayıp Alzheimer Hastası Turan Gürsoy Dere Kenarında Ölü Bulundu

Denizli'de kayıp 79 yaşındaki Alzheimer hastası Turan Gürsoy, Hisar Mahallesi'ndeki dere kenarında ölü bulundu; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 21:14
Olayın Detayları

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Hisar Mahallesinde, kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası bir erkek ölü bulundu.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen Turan Gürsoy (79) için ekipler bölgedeki arama çalışmalarına başladı. Şirinköy Mahallesi'nde ikamet eden Gürsoy’a ulaşamayan yakınlarının başvurusu üzerine AFAD ve polis ekipleri arama kurtarma çalışması yürüttü.

Arama çalışmaları, dün akşam saatlerine sona eren etap sonrasında bugün sabah yeniden başlatıldı. AFAD ekipleri yaptığı aramada Hisar Mahallesinde dere kenarında bir kişiyi hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın Turan Gürsoy olduğunu ve yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

