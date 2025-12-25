DOLAR
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı

Kırklareli Vize’ye bağlı Soğucak yakınlarında petrol tankeri devrildi; mazot yola aktı. Yaralanma yok, Vize-Soğucak yolu trafiğe kapatıldı, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 17:37
Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi: Mazot Yola Aktı, Trafik Kapandı

Vize-Soğucak Yolunda Petrol Tankeri Devrildi

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Soğucak köyü yakınlarında seyir halindeki bir petrol tankeri devrildi. Kazada tanker içerisindeki mazot yola akarken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza ve Yol Durumu

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan petrol yüklü tanker yol kenarına devrildi. Kaza sonrası meydana gelen mazot sızıntısı nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı ve Vize-Soğucak yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Müdahale ve Çalışma

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, mazot sızıntısına müdahale ederken yolun temizlenmesi ve tankerin kaldırılması için çalışma başlattı.

İnceleme

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedeninin tespitine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

