DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,55 0,7%
ALTIN
6.225,57 -0,9%
BITCOIN
3.802.614,54 -0,83%

Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı — Vali Hayrettin Çiçek Başkanlığında

Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapılan toplantıda karla mücadele, trafik güvenliği, ihale planlaması, hizmet kalitesi ve tasarruf tedbirleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 10:39
Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı — Vali Hayrettin Çiçek Başkanlığında

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Hayrettin Çiçek Başkanlığında

Gündem: Karla mücadele, trafik güvenliği, ihale planlaması ve hizmet kalitesi

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; kış mevsimiyle birlikte karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılar, yaz sezonu öncesi yapılacak işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin zamanında tamamlanması gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca toplantıda kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, mesai disiplinine riayet edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması ve kamu araçlarının amacına uygun kullanılması hususları değerlendirildi.

ARDAHAN'DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ARDAHAN'DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Uçurum Kazası: Zap Suyu'na Düşen Otomobilden Yaralı Kurtulan Genç Kız Öldü
2
MİT, Yılbaşına Hazırlanan DEAŞ Sempatizanını Malatya'da Yakaladı
3
Çorum Merkezli 5 İlde Araç Dolandırıcılığı Operasyonu: 14 Gözaltı, 58 Araca El Konuldu
4
Samsun'da Elektronik Zula'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakalandı
5
MİT ve Emniyet, Yeni Yıl Eylemi Hazırlığındaki DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'i Yakaladı
6
Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı