Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı — Vali Hayrettin Çiçek Başkanlığında

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Hayrettin Çiçek Başkanlığında

Gündem: Karla mücadele, trafik güvenliği, ihale planlaması ve hizmet kalitesi

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; kış mevsimiyle birlikte karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin artırılması amacıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Katılımcılar, yaz sezonu öncesi yapılacak işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin zamanında tamamlanması gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca toplantıda kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, mesai disiplinine riayet edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması ve kamu araçlarının amacına uygun kullanılması hususları değerlendirildi.

ARDAHAN'DA İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)