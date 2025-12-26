Manisa Demirci'de Feci Trafik Kazası: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Demirci ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Demirci-Selendi kara yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D. idaresindeki 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu, 64 AU 105 plakalı araçta bulunan sürücü Soner Kapucu ile araçtaki Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar ve Soruşturma

Diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D. ise yaralı olarak Demirci Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazanın meydana geldiği anda Kapucu ailesinin Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittiklerini bildirdi.

Soruşturmaların sürdürülüğü ve kaza nedeni ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

