Nuriye Dilmaç İçin Şile'de Ceset Arama: Eski Eşi ve Ailesi Şüpheli

Mart 2024'te kaybolan Nuriye Dilmaç'ın, eski eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla Şile'de hafriyat alanında ceset arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:35
İstanbul'da Mart 2024'te kaybolan Nuriye Dilmaç'ın, eski eşi tarafından öldürüldüğü ve cesedinin Şile'de bir hafriyat alanına gömüldüğü iddiası sonrası arama çalışmaları hız kazandı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin ayrıntılar

20 Mart 2024 tarihinde Nuriye Dilmaç'ın kaybolması üzerine babası ve kız kardeşi tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, eski eşi D.D. ile eski eşin kardeşleri E.D., Z.D. ve C.D. ile müşterek çocukları E.D. şüpheli olarak dosyaya dahil edildi.

Şüphelilerin ve Nuriye Dilmaç'ın HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemelerin ardından soruşturma derinleştirildi. Dosyada şüpheli olarak yer alan ve eski eşinden olan çocuğu E.D., verdiği ifadede itirafçı oldu.

Şüpheli E.D.'nin ifadesinde, annesi Nuriye Dilmaç'ın eski eşi D.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü ve cesedin Şile'deki bir hafriyat döküm alanına çuval içerisinde gömüldüğünü söylediği belirtildi.

Arama ve adli süreç

Bu beyana istinaden şüpheliye yer gösterme işlemi yaptırıldı. Belirlenen hafriyat alanında, kadavra köpekleri eşliğinde arama çalışmaları başlatıldı ve ekipler bölgeyi didik didik tarıyor.

Soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan 6 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, aralarında eski eş D.D.'nin de bulunduğu 5 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Ekipler, Nuriye Dilmaç'ın cansız bedenine ulaşmak için yürütülen arama çalışmalarını sürdürüyor.

