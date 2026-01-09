Ordu 2025 Asayiş Raporu: Suç Oranları Düştü, Aydınlanma Oranı Yükseldi

Ordu Valiliği 2025 Asayiş Raporunu Açıkladı

Ordu Valisi Muammer Erol, 2025 yılında il genelinde suç oranlarında azalma ve suçların aydınlanma oranlarında artış olduğunu bildirdi. Vali Erol, kolluk güçlerinin asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmaları bir bilgilendirme toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda Aydınlanma Oranı Yüzde 99,9

Vali Erol, kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisindeki değişimleri şu şekilde açıkladı: kasten öldürme yüzde 25, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yüzde 14.5, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 9.1, cinsel taciz yüzde 18.8, hakaret yüzde 16, çocuğun cinsel istismarı yüzde 40.6, kasten yaralama yüzde 6 ve tehdit yüzde 7.9 oranında azalma kaydedildiğini söyledi.

Öte yandan konut dokunulmazlığının ihlali vakalarında artış gözlenmiş; vakalar 2024'te 60 iken 2025'te 79 olmuştur. Genel aydınlatma oranı ise 2024'te yüzde 99.8 iken 2025'te yüzde 99.9 olarak kaydedildi.

Malvarlığına Karşı Suçlarda Azalma ve Arttırılan Yakalamalar

Malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde karşılaştırma sonucunda; otodan hırsızlık yüzde 14, motosiklet hırsızlığı yüzde 35, evden hırsızlık yüzde 35, iş yeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 17 ve dolandırıcılık yüzde 11 oranlarında azalma olduğunu belirtti. Bu suçlarda aydınlatılma oranlarının arttığı vurgulandı.

Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan 2 bin 346 şahıs yakalanmış, ifade için aranan 5 bin 920 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Asayiş olaylarında ele geçirilen silahlar arasında 414 adet tabanca, 277 adet av tüfeği ve 262 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 953 silah bulunmakta olup, bin 31 şahıs hakkında işlem gerçekleştirilmiştir.

Kaçakçılık Operasyonları ve Ele Geçirilen Emtia

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 498 operasyonda 858 şahıs hakkında işlem yapılmış, 74 şahıs tutuklanmış ve 38 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında:

6 bin 369 paket sigara, 14 bin 751 adet muhtelif kaçak emtia, 40 adet sahte para, 63 adet tabanca, 2 bin 507 adet fişek, bin 970 litre alkollü içki, 361 bin 219 kilo tütün, 169 adet belge, 392 adet muhtelif kazı malzemesi, 451 adet çek-senet, 345 adet tarihi eser ile 7 milyon 245 bin 226 adet makaron yer almaktadır.

Uyuşturucu ile Mücadelede 1.595 Operasyon

Uyuşturucu ile mücadelede emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen toplam bin 595 operasyon sonucunda 183 kişi tutuklanmış, 65 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Operasyonlarda ele geçirilen miktarlar 100 kilo 872 gram, 27 bin 454 adet ve 3 bin 780 kök uyuşturucu madde olarak bildirilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele

2025'te siber suçlarla mücadelede çeşitli kategorilerde suç unsuru tespit edilen toplam 3 bin 104 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda terörle iltisaklı 63 şahıs tespit edilmiş, ödeme-yasadışı bahis-bilişim suçları kapsamında yapılan 13 operasyonda 14 şahıs tutuklanmış, çevrimiçi çocuk istismarı kapsamında gerçekleştirilen 32 operasyonda 3 şahıs tutuklanmıştır.

Trafik Denetimleri ve Kaza İstatistikleri

Trafik denetimlerinde toplam 1 milyon 503 bin 281 araç kontrol edilmiş; il genelinde 2 bin 919 trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 4 bin 145 vatandaş yaralanmıştır. 229 patpat kazasında 361 vatandaş yaralanmış olup, 2025 yılında toplam 49 vatandaş hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybedenlerden 30 kişi kaza yerinde, 19 kişi ise hastanede yaşamını yitirmiştir; bunlardan 19u patpat kazalarında gerçekleşmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı ve Geçici Koruma

Vali Erol, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2025 Aralık ayı itibarıyla il genelinde Geçici Koruma Altında 689 Suriyeli bulunduğunu belirtti. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 73 operasyon gerçekleştirilmiş, 2023 Aralık ayı ile 2025 Aralık ayı arasında 5 bin 188 göçmene kimlik denetimi yapılmış ve 10 düzensiz göçmen tespit edilmiştir. İlde 2 adet mobil göç noktası bulunduğu ifade edildi.

Vali Muammer Erol'ün aktardığı veriler, ilde asayiş ve güvenliği sağlama yönündeki çalışmaların yoğunluğunu ve sonuçlarını yansıtıyor.

SOLDAN SAĞA İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET ACAR, VALİ MUAMMER EROL, İL JANDARMA KOMUTANI SADİ AKMAN