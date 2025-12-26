Ordu Çambaşı'nda Gerçeğini Aratmayan Kurtarma Tatbikatı

Çambaşı Yaylası'nda ekipler sezona hazır olduğunu gösterdi

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylasında, 650 dönüm alan üzerine kurulu Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinde gerçeğini aratmayan bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Ordu Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda; itfaiye, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, sağlık ve jandarma ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Senaryo gereği, yerden yaklaşık 25 metre yükseklikte bulunan telesiyej kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin koordineli ve profesyonel müdahalesiyle başarıyla kurtarıldı.

Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinde bulunan 2 adet telesiyejde düzenlenen tatbikatın amacı; kayak sezonunda yaşanması muhtemel acil durumlara karşı ekiplerin müdahale kabiliyetlerini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olarak açıklandı.

Tatbikat, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin öncülüğünde yürütüldü ve operasyon drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.

Başarıyla tamamlanan uygulamayla olası bir kurtarma durumunda yaşanabilecek eksiklikler tespit edilirken, Çambaşı Kayak ve Dinlenme Tesislerinin her yönüyle sezona hazır olduğu ortaya kondu.

