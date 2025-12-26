Ordu'da 'change araç' operasyonu: 3 tutuklama

Operasyon ve soruşturma detayları

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz durumdaki araçlara ait şasi numaralarının, gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle 'change' yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Adli süreç

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanarak adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

