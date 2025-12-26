DOLAR
Ordu'da 'change araç' operasyonu: 3 tutuklama

Ordu'da düzenlenen 'change araç' operasyonunda 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı; Asayiş Şube Müdürlüğü, şasi numarası değiştirilen kaçak araçlarla ilgili operasyon düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:47
Operasyon ve soruşturma detayları

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, resmî belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilere yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, yurt içinden temin edilen ağır hasarlı ve kullanılamaz durumdaki araçlara ait şasi numaralarının, gümrük kaçağı araçlara özel yöntemlerle 'change' yapılarak kullanıldığı tespit edildi.

Adli süreç

Ünye ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonrası yakalanarak adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı. Bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

