Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 12 tutuklama

Altınordu'da eş zamanlı baskın

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 89 adet sentetik ecza, 16,08 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 8,30 gram metamfetamin, 7,76 gram esrar ve 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 14 şüpheli şahıs, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı. Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 12 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının şehrin her noktasında artarak devam edeceği bildirildi.

