Osmangazi'de 'Adınız FETÖ soruşturmasında' yalanıyla 1,5 milyonluk vurgun: 2 tutuklama

Osmangazi'de 'Adınız FETÖ soruşturmasında' yalanıyla 1,5 milyonluk vurgun

Olayın ayrıntıları

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'nde ikamet eden R.Y. (75), telefonla arayan ve kendilerini polis, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtan şahıslar tarafından kandırıldı. Şüpheliler, müşteriye adının FETÖ terör örgütü soruşturmasına karıştığını, kimlik bilgilerinin örgüt mensuplarınca kullanıldığını ve bazı kişilerin kuyumcu soygununa karıştığını söyledi.

İkametinde bulunan altın ve ziynet eşyalarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten şüpheliler, eşyaların görevliye teslim edilmesi halinde daha sonra geri verileceğini ifade etti. Korku ve panik yaşayan müşteki, ikamete gelen şahıslara teslimatta bulundu.

Şüphelilere teslim edilenler arasında 21 adet Ata altın, 3 adet Adana burmalı bilezik, 10 adet çeyrek altın, bir altın boyun zinciri, 2 alyans yüzük, 2 birer gram altın ve 850 Euro bulunuyordu. Toplamın değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olarak kaydedildi.

Soruşturma ve gözaltı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin A.T. (20) ve M.A.K. (26) olduğu tespit edildi. İstanbul'da yakalanan iki şüpheli, Bursa'ya getirilerek adli makamlara sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.T. ve M.A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

