Osmaniye'de Turp Yüklü Kamyon Köprüden Dereye Devrildi

Osmaniye'de turp yüklü kamyon, Altıgöz Köyü mevkii Kösreli yolu üzerindeki köprü korkuluklarını kırarak dereye devrildi; şoför yaralandı, çevreye turplar saçıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:03
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:03
Osmaniye'de Turp Yüklü Kamyon Köprüden Dereye Devrildi

Osmaniye'de turp yüklü kamyon dereye devrildi

Altıgöz Köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde kaza

Osmaniye’de kontrolden çıkan turp yüklü kamyon, köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, Altıgöz Köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, köprü üzerinde kontrolden çıkarak korkulukları kırdı ve dere yatağına düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kamyondaki turplar çevreye saçıldı ve köprüde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye’de turp yüklü kamyon dereye devrildi

Osmaniye’de turp yüklü kamyon dereye devrildi

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karakoyunlu’da 3 bin 130 vatandaşa dolandırıcılık ve şiddet eğitimi
2
Kartal'da Yakalandı: 2004 İstanbul Cinayetinin Firari Zanlısı Zeynep K.
3
Kuşadası'nda Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Sürücünün Bacağı Kırıldı
4
Sinop Gerze'de Kamyonet Devrildi — Sürücü Sağ
5
Ayvalık'ta Kayıp Göçmen Shukrı Yusuf Maxamud'un Cansız Bedeni Bulundu
6
Kozan'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 bin 473 Hap ve Silah Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
7
İran'da Protestolarda 109 Güvenlik Personeli Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları