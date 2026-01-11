Osmaniye'de Turp Yüklü Kamyon Köprüden Dereye Devrildi

Osmaniye'de turp yüklü kamyon dereye devrildi
Altıgöz Köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde kaza
Osmaniye’de kontrolden çıkan turp yüklü kamyon, köprü korkuluklarını kırarak dere yatağına devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.
Kaza, Altıgöz Köyü mevkii Kösreli yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, köprü üzerinde kontrolden çıkarak korkulukları kırdı ve dere yatağına düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kamyondaki turplar çevreye saçıldı ve köprüde maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Osmaniye’de turp yüklü kamyon dereye devrildi