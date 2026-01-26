Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Hatay İskenderun'da otobanda 174 km hızla akrobasi yapan motosiklet sürücüsü İ.A.'ya toplam 45 bin 693 TL ceza kesildi; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:14
Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Otobanda 174 kilometre hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Hatay İskenderun'da sosyal medyaya düşen tehlikeli görüntüler polis tarafından tespit edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İ.A. adlı motosiklet sürücüsünün otobanda yaptığı tehlikeli hareketler güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ön kaldırma ve çeşitli akrobasi hareketleri yaparken, hızının 174 kilometreye ulaştığı görüldü. Bu görüntüler, polis ekiplerinin radar devriyesine takıldı ve kısa sürede şahıs tespit edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye; ön kaldırma, akrobasi hareketleri, hız ihlali ve plakasız araç kullanmaktan olmak üzere toplam 45 bin 693 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili olarak sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer tehlikeli paylaşımların hem sürücü hem trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerken, sosyal medya üzerinden özendirme amacı taşıyan davranışlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

HATAY’DA AKROBASİ HAREKETLER YAPARAK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN VE OTOBANDA 178 KM HIZLA ÖLÜME...

HATAY’DA AKROBASİ HAREKETLER YAPARAK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN VE OTOBANDA 178 KM HIZLA ÖLÜME MEYDAN OKUYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 45 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

HATAY’DA AKROBASİ HAREKETLER YAPARAK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN VE OTOBANDA 178 KM HIZLA ÖLÜME...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga: Ulaşım 1 Saat Durdu
2
Mersin'de Havaya Ateş: 23 Yaşındaki Baran Abdi Hayatını Kaybetti, Şahıs ve Oğlu Gözaltında
3
Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı
4
Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi
5
Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Kamerada
6
Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
7
Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları