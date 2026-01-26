Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Otobanda 174 kilometre hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Hatay İskenderun'da sosyal medyaya düşen tehlikeli görüntüler polis tarafından tespit edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, İ.A. adlı motosiklet sürücüsünün otobanda yaptığı tehlikeli hareketler güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Sürücü, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde ön kaldırma ve çeşitli akrobasi hareketleri yaparken, hızının 174 kilometreye ulaştığı görüldü. Bu görüntüler, polis ekiplerinin radar devriyesine takıldı ve kısa sürede şahıs tespit edildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücüye; ön kaldırma, akrobasi hareketleri, hız ihlali ve plakasız araç kullanmaktan olmak üzere toplam 45 bin 693 TL cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili olarak sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, benzer tehlikeli paylaşımların hem sürücü hem trafik güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekerken, sosyal medya üzerinden özendirme amacı taşıyan davranışlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

HATAY’DA AKROBASİ HAREKETLER YAPARAK SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI YAPAN VE OTOBANDA 178 KM HIZLA ÖLÜME MEYDAN OKUYAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 45 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.