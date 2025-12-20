Otoyol Jandarma Timleri: Karayollarında Huzur ve Güvenlik

Karayollarında görevli Jandarma Otoyol Timleri, sorumluluk bölgelerinde aldıkları tedbirlerle huzur ve güvenliğin sağlanmasına katkı sunuyor. Trafik kazalarına müdahale, suçla mücadele ve önleyici faaliyetler ekiplerin başlıca görevleri arasında yer alıyor.

Kuruluş ve yetki

Ekim 2024 tarihinde kurulan Otoyol Jandarma Timleri, karayollarında ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı tek kolluk kuvveti olarak müdahale ediyor. 27 ilde, 3 bin 524 kilometrelik alanda yaklaşık 4 bin personel ile hizmet veren timler; 27 jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı ve 3 tesis koruma takımı olmak üzere toplam 56 ana birlikten oluşuyor.

Komutanın açıklamaları

Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, kuruluş amaçlarını anlatırken, "Otoyollarda, emniyet, asayiş ve trafik görevlerini bütüncül hizmet anlayışı ile bir arada yürütmek ve farklı birimlerin olay yerine intikalinden kaynaklı vatandaş mağduriyetini önlemek üzere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, ‘Otoyol Jandarma Komutanlıkları’ teşkil edilerek, 15 Ekim 2024 tarihi itibariyle kurularak faaliyete başlamıştır" dedi.

Ergün, görev tanımlarını şu sözlerle özetledi: "Otoyol Jandarması Timleri sorumluluk bölgesindeki yol ağı ve tesislerde önleyici asayiş ve trafik hizmetleri yürütmekle birlikte meydana gelen olaylara ilk müdahaleyi yapmakla görevlidir. Adli Asayiş Timleri meydana gelen olaylar ve trafik kazalarının soruşturmasını yürütmekle görevlidir. Motosiklet Timleri, Otoyol Jandarması Timleri ile aynı görevleri yapmakla birlikte trafiğe kapanan yollarda daha hızlı müdahale için kullanılmaktadır. Teknik Denetim ve İnceleme Timleri ise özellikle yük ve yolcu taşıyan ağır vasıtaların muayene esasları doğrultusunda denetimini yapmakla görevlidir".

Toplum odaklı yaklaşım ve faaliyetler

Ergün, "Otoyol Jandarma Komutanlıklarınca, toplum odaklı kolluk yaklaşımı benimsenerek, vatandaşlarımızın herhangi bir trafik kazası veya asayiş olayına maruz kalmadan daha hızlı tedbirleri almak, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının denetimlerini daha etkili ve hızlı bir şekilde yerine getirmek gibi caydırıcı roller üstlenilmiştir" dedi. Timler, "Önleyici Olma" esasıyla hareket ederek can ve mal güvenliğini korumaya yönelik görev yapıyor.

Operasyon ve sonuçlar

Ergün, 2025 yılı verilerine dair şunları paylaştı: "Ankara Otoyol Jandarması olarak 1 Ocak-31 Ekim 2025 tarihleri arasında 418 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile 418, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ) ile 129, 5 bin 83 asal ve 1 göçmen olmak üzere toplamda 5 bin 631 suçlu ve aranan şahıs yakalanmıştır".

Ergün, Otoyol Jandarma Komutanlıklarının vatandaş mağduriyetini azaltmadaki rolüne dikkat çekerek, teşkilatlanmanın adli, idari olaylar ve trafik kazalarında tek bir birim tarafından müdahale edilmesini sağladığını, bunun mağduriyetleri en üst seviyede azaltmaya katkı verdiğini söyledi.

Yaklaşık 4 bin personel ile faaliyet gösteren birimlerin yapısını da paylaşan Ergün, "Otoyol Jandarma birimlerinde görev yapmak amacıyla; 27 Otoyol Jandarma Komutanlığı, bu komutanlıklara bağlı 26 Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve köprü koruma görevlerini yürütmek üzere 3 Tesis Koruma Komutanlığı olmak üzere toplam 56 ana birlik teşkil edilmiştir. Ana birlik karargahlarında ve bu birliklere bağlı, farklı görev ihtiyaçlarına göre teşkil edilmiş bin 6 otoyol jandarması timinde yaklaşık 4 bin personel görev yapmaktadır" diye konuştu.

Etkinlik ve güvenlik

Ergün, otoyol jandarma timlerinin denetim ve devriyelerle hız ihlallerinin, kazaların azaltılması ve olaylara hızlı müdahale edilmesine katkı sağladığını; asayiş yönünden de aranan şahıs ve araçlara yönelik uygulamalarla suçla mücadelede kayda değer sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

