Rıza Akpolat, yolsuzluk soruşturmasında tutuklama talebiyle sevk edildi

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü dosyası ve İBB soruşturması

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında tutuklanmasının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Akpolat hakkında 52 ayrı eylem nedeniyle 415 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtilmişti. Soruşturmaya ilişkin yeni belgelerde, Boğaz’daki kaçak yapılaşmalarla ilgili olarak İBB'ye rüşvet istendiği iddiası üzerine Akpolat dosyaya dahil edildi.

Soruşturma raporunda yer alan tespitler arasında, ifadesi alınan bazı şüphelilerin beyanlarıyla iş insanlarının rüşvet verdiğine dair iddialar yer aldı. İddialar arasında, isimleri geçen iş insanlarından Serdar Bilgili'nin 500 bin dolar; Beşiktaş’ta İnari Omakase isimli iş yeri sahibi Aycan Akdağ ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu'nun ise 2 milyon lira verdiklerini söyledikleri yer aldı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında yer alan değerlendirmeler ise şöyle:

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli Ozan İş ve şüpheli Emirhan Akçadağ’ın, şüpheli Rıza Akpolat’ın görev süresi dahlinde imar ve ruhsat talebinde bulunan bazı iş insanlarından rüşvet talep ettiği öne sürülmüştür. İsmi yer alan iş insanlarından Serdar Bilgili 500 bin dolar ve Beşiktaş’ ta İnari Omakase isimli iş yeri sahibi Aycan Akdağ ve tanık Sonat Sarper Ekşioğlu ise 2 milyon lira para vermek zorunda kaldıklarını beyan etmişlerdir. Şüpheli Rıza Akpolat’ın İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesine konu yargılama dosyasında, sahip olduğu mal varlığı değerlerini belediye başkanlığı görevinin verdiği yetkileri kötüye kullanarak rüşvet, irtikap suçlarından sağladığı haksız kazançla elde ettiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda şüphelinin rüşvet parasını iş sahiplerinden belediyenin aşevine bağış adı altında para talep ettiği, teslim edilen paralar için makbuz vermediği, parayı elden, şoförler ve bazı belediye çalışanları marifetiyle temin ederek uhdesine geçirdiği anlaşılmıştır. Savunması inkara yönelik olduğu anlaşılan şüphelinin rüşvet alma suçunu işlediği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır. Şüphelinin aleyhine tanıklık yapan kişilere yahut haksız kazan elde ettiği kişilere baskı yapacağı, delilleri karartabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe nedenleri olduğundan, tutuklu bulunan şüphelinin atılı suç yönünden tutuklanmasının orantılı olacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur

Sevk yazısında yer alan bu değerlendirmeler doğrultusunda, Sulh Ceza Hakimliği'nin Akpolat hakkında verilecek kararı bekleniyor. Gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıtılacaktır.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ‘yolsuzluk’ soruşturmasından tutuklamaya sevk edildi