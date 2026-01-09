Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı Adli Kontrolle Serbest

Vezirköprü'de sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan O.A. (26), yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:02
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı Adli Kontrolle Serbest

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi adli kontrolle serbest

Vezirköprü'de sosyal medya propagandası iddiası

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Vezirköprü ilçesinde inşaat işçisi O.A. (26) hakkında operasyon düzenlendi.

Jandarma, şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., hakkında getirilen yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA O.A.(26) GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları