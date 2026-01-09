Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı Adli Kontrolle Serbest

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 1 kişi adli kontrolle serbest
Vezirköprü'de sosyal medya propagandası iddiası
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Vezirköprü ilçesinde inşaat işçisi O.A. (26) hakkında operasyon düzenlendi.
Jandarma, şüphelinin sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., hakkında getirilen yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
SAMSUN’UN VEZİRKÖPRÜ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA O.A.(26) GÖZALTINA ALINDI.