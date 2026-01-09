Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Vezirköprü'de 1 Gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda O.A. (26) gözaltına alındı; adli süreçte yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:40
Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Vezirköprü'de 1 Gözaltı

Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Vezirköprü'de 1 Gözaltı

Jandarma TEM ekipleri sosyal medya propagandasına müdahale etti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında O.A. (26) adlı inşaat işçisi şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre şüpheli, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Gözaltına alınan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Nilüfer'de İnşaatta Patlama Kontrolden Çıktı
2
Beyoğlu'da Araç Alev Aldı, Yangın Markete Sıçradı
3
Bartın'da 10 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi — 2 Gözaltı
4
Ankara'da Şiddetli Fırtına: Etimesgut'ta Dış Yalıtımlar Uçtu, Araçlar Hasar Gördü
5
Ağrı’da 5 Aranan Şüpheli Yakalandı, Cezaevine Teslim Edildi
6
Bodrum'da LC Waikiki Depo Yangını: Sokaklar Dumanla Kaplandı
7
Karasu'da mangal alevleri çatıya sıçradı — İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları