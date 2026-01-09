Samsun'da DEAŞ Operasyonu: Vezirköprü'de 1 Gözaltı

Jandarma TEM ekipleri sosyal medya propagandasına müdahale etti

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında O.A. (26) adlı inşaat işçisi şüpheli gözaltına alındı. İddialara göre şüpheli, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmakla suçlanıyor.

Gözaltına alınan O.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.A., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

