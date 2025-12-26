Samsun'da Elektronik Zula'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Yakalandı

Samsun'da polis ekiplerinin durdurduğu bir araçta, elektronik aksamla işleyen gizli bir zula tespit edildi. Zula içinde çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız bir tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu Yürüten Birimler

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphe üzerine Atakum ilçesinde bir aracı durdurdu.

Gizli Zulanın Tespiti

Araçta yapılan kontrolde, koltuklar arasındaki kol dayama ünitesinin olağan dışı olduğu fark edildi. Yapılan detaylı incelemede; kolçak bölümünde aracın elektronik aksamına müdahale edilerek, silecek ayar düğmesine entegre edilmiş kablo bağlantıları ve anahtar sistemiyle çalışan gizli bir zula oluşturulduğu belirlendi. Sistemin aktif edilmesiyle zula açıldı ve içerik incelendi.

Ele Geçirilenler

Gizli bölmede ele geçirilenler arasında 17,25 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 3,35 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız Glock marka tabanca ve 15 adet tabanca fişeği yer aldı.

Gözaltılar ve İleri Soruşturma