Samsun'da kavgayı ayıran akrabasını tüfekle yaraladı, şüpheli yakalandı

Canik'te kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vuran şüpheli yakalandı; yaralı H.Y. Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:38
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:39
Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga eden akrabasını ayırmak isteyen H.Y. (25)'ye tepki gösterdi.

B.M.'nin evine gidip tüfeğini alarak tekrar olay yerine döndüğü ve H.Y.'ye ateş açtığı belirtiliyor. Saçmaların isabet etmesi sonucu H.Y. sol ayağından yaralandı.

Yaralı H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Bekir Marhan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde, suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

