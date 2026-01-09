Samsun'da kavgayı ayıran akrabasını tüfekle yaraladı, şüpheli yakalandı

Samsun'da kavgayı ayıran akrabasını tüfekle vurdu

Canik'te silahlı saldırı: Şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi

Olay, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Muhammet İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.M. (24), bir kişiyle kavga eden akrabasını ayırmak isteyen H.Y. (25)'ye tepki gösterdi.

B.M.'nin evine gidip tüfeğini alarak tekrar olay yerine döndüğü ve H.Y.'ye ateş açtığı belirtiliyor. Saçmaların isabet etmesi sonucu H.Y. sol ayağından yaralandı.

Yaralı H.Y., olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Bekir Marhan, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde, suçta kullandığı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.M., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren B.M., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

