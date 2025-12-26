DOLAR
Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun'da Atakum'daki masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı; operasyon anı jandarma kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:36
Operasyon ve yakalama

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik operasyonu, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 1'i kadın.

Adli süreç ve tutuklamalar

Gözaltına alınan M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C., ifadelerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlerce M.T., U.D. ve K.S.K. isimli şüpheliler Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçen deliller

Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 2 adet notebook, 5 adet not defteri, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet mini kamera ele geçirildi.

Görüntüler kayda alındı

Operasyon anı, jandarma kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

