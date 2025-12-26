Samsun'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Operasyon ve yakalama

Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren bir masaj salonuna yönelik operasyonu, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerden 1'i kadın.

Adli süreç ve tutuklamalar

Gözaltına alınan M.T. adlı kadın ile U.D., K.S.K. ve N.T.C., ifadelerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Hakimlerce M.T., U.D. ve K.S.K. isimli şüpheliler Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, N.T.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçen deliller

Şüphelilerin adreslerinde eş zamanlı yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 2 adet notebook, 5 adet not defteri, 1 adet kamera kayıt cihazı ve 1 adet mini kamera ele geçirildi.

Görüntüler kayda alındı

Operasyon anı, jandarma kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR MASAJ SALONUNA DÜZENLENEN FUHUŞ OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN, OPERASYON ANI KAMARAYA YANSIDI.