Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkiinde saat 10.00'da meydana gelen kazada, 55 AZA 85 plakalı otomobildeki 2 kadın hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:11
Samsun-Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 55 BR 064 plakalı hafif ticari araç ile 55 AZA 85 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada, 55 AZA 85 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ve İnceleme

Kazanın ardından çevrede güvenlik önlemleri alan trafik polisi, kavşağın 2 şeridini trafiğe kapatarak ulaşımı tek şeritten sağladı. Kazaya karışan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

